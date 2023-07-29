تعليق مناورات أمريكية- أسترالية إثر تحطم مروحية وفقدان 4 أشخاص

أثناء مناورة عسكرية واسعة النطاق بين الجيش الأسترالي والولايات المتحدة، وقع حادث تحطّم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر، مما أدى إلى فقدان أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وأعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، عن هذا الحادث يوم السبت.

وقد وقع الحادث في وقت متأخر من يوم الجمعة قبالة جزيرة هاميلتون في ولاية كوينزلاند، شمال شرق أستراليا.

وتحطّمت الطائرة المروحية، وهي من طراز تايبان إم آر إتش-90، ولم يتم العثور على أفراد الطاقم الأربعة بعد، وذلك بعد مرور 12 ساعة على الحادث.

وتم الإعلان عن تعليق المناورات العسكرية الواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وأستراليا بعد الحادث، والتي تُعرف بمناورات "تاليسمان سابر"، والتي شارك فيها جنود من اليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وقد تم إبلاغ عائلات أفراد الطاقم المفقودين، كما عبّر وزير الدفاع عن أمله في ورود "أنباء أفضل خلال النهار" بشأن مصيرهم.

يذكر أن هذه المناورات التدريبية تعد مناسبة هامة لتعزيز التعاون العسكري بين دول الحلفاء وتبادل الخبرات والتكتيكات العسكرية، وقد كانت الدورة الحالية من المناورات تتضمن تدريبات جوية وقتال بري وإنزال برمائي.

