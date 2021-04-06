تعنت إثيوبي بمحادثات سد النهضة ومقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق النيل (فيديو)

أعلن السودان أن تعنت الموقف الإثيوبي عطل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة، فيما نشر الجيش المصري فيديو يظهر تحليق مقاتلاته مع مقاتلات سودانية فوق النيل خلال مناورات "نسور النيل – 2" التي اختتمت فعالياتها الاثنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، في تصريحات صحفية، إن هناك تباعدًا بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافًا كبيرًا على مضمون البيان الختامي المشترك لجولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي استضافتها الكونغو، الأحد والاثنين، بحثاً عن حل للأزمة المستمرة منذ سنوات.

وقال إن بلاده سترفض البيان المشترك لو لم يتضمن ما تم التوافق حوله، والنقاط الخلافية بين البلدان الثلاثة حول منهجية التفاوض، مؤكداً عزم الخرطوم إصدار بيان منفرد إذا لم يتم التوافق على بيان مشترك يعبر عما حدث في اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا.

كان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، دعا الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جلسة مفاوضات مباشرة، باعتباره رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، واستمرت المفاوضات، الأحد والاثنين، بواقع 4 جلسات يومياً، ناقشت التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية الاثنين، إن إثيوبيا رفضت طلباً بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة في يوليو المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاق.

ويشتعل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة بعد مرور 9 سنوات من المفاوضات والمحادثات ومحاولات الوساطة، حيث ما زالت الخلافات قائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد والجدول الزمني لملء السد، مع اتهامات متبادلة بالتعدي على السيادة وتهديد حياة الملايين.

مقاتلات مصرية وسودانية فوق نهر النيل

الى ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش المصري فيديو على صفحة القوات المسلحة المصرية في "فيسبوك"، يظهر بعض جوانب مناورات "نسور النيل – 2" بين القوات المصرية والسودانية، والتي اختتمت فعالياتها الاثنين.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته القوات المصرية، تحليق مقاتلات "ميغ – 29" المصرية، ومقاتلات و FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها مقاتلات "ميغ – 29" المصرية، حيث ظهرت خلال مناورات "نسور النيل – 1" بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت اختتام فاعليات تدريب "نسور النيل – 2" بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.

وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الإعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.