تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه دبي

نجحت سلطة مدينة دبي الملاحية بتعويم سفينة حاويات جنحت في مياه الإمارة بالقرب من نخلة ديرة أمس، خلال توجهها من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء خليفة في أبو ظبي.

وأوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، سعيد بن خليفة، أن السلطة تلقّت خبر جنوح سفينة حاويات "ثورسويند THORSWIND" أمس، مضيفا أنه تم عقد اجتماعات عاجلة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإسراع في إعادة تعويم سفينة الحاويات، وبالتنسيق مع ميناء راشد.

وقال إن سلطة مدينة دبي الملاحية تواصلت مع عدد من الجهات والهيئات المعنية لضمان السلامة الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية وكافة الوسائل البحرية، حيث بدأت السلطة في الإشراف على عملية إعادة تعويم سفينة "ثورسويند" التي يبلغ وزنها أكثر من 20 ألف طن وعرضها 29.8 مترا بطول 183.5 مترا، دون أي بلاغ عن أي إصابات أو تسريبات أو حدوث أي تأثيرات على حركة الملاحة في مياه الإمارة.

وأشاد بن خليفة بالتحرك السريع من قبل فريق سلطة مدينة دبي الملاحية وكافة الفرق المختصة التي أشرفت على حل الموقف منذ الإبلاغ عن جنوح سفينة الحاويات وحتى نجاح فرق الإنقاذ المختصة في إعادة تعويمها واستئناف السفينة لرحلتها مجدداً خلال وقت قياسي.