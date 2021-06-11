تعيين أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على التعيين التاريخي للقاضي زاهد قريشي، ليصبح أول قاض فيدرالي أمريكي مسلم في تاريخ البلاد.

وحصل قريشي، ذو الأصول الباكستانية، على دعم الحزبين من مجلس الشيوخ، حيث صوت لصالح قرار تعيينه 81 عضوا مقابل معارضة 16.

وأعلن الرئيس جو بايدن عن ترشيح قريشي ضمن أول قائمة من مرشحيه لشغل 11 منصبا قضائيا فيدراليا، في مارس/ آذار الماضي.

وعند ترشيحة، أعلن البيت الأبيض أن قريشي عمل مدعيا فيدراليا في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي من عام 2008 إلى 2013.

وقبل انضمامه إلى مكتب المدعي العام، عمل مساعدا لكبير مستشاري وزارة الأمن الداخلي، كما خدم في الجيش الأمريكي، حيث عمل كمدعي عسكري، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ويعمل قريشي منذ عام 2019 قاضيا بالمحكمة الجزئية في ولاية نيوجيرسي.

وهاجر والد قريشي إلى نيويورك من باكستان في عام 1970، وافتتح عيادة طبية، واستمر في بالعمل بها حتى وفاته بسبب مضاعفات فيروس كورونا في أبريل/ نيسان 2020.

وتخرج قريشي من كلية الحقوق بجامعة روتجرز في ولاية نيو جيرسي.

ومن بين المرشحين الآخرين على قائمة بايدن، 3 نساء من أصحاب البشرة السوداء، وأول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تعمل في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، وأول امرأة ملونة تعمل كقاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند. (الأناضول)