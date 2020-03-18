تعيين السويسري فيليب لازاريني مديرا للأونروا

كان الخبير السويسري لازاريني عمل منسقا للامم المتحدة في لبنان خلال السنوات الخمس الماضية.

عين السويسري فيليب لازاريني مديرا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كما أعلن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء.

وقد يكون غوتيريش رشحه لتولي هذا المنصب مطلع آذار/مارس.

وكان الخبير السويسري المولود في العام 1964، عمل منسقا للامم المتحدة في لبنان خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال غوتيريش "لديه خبرة تفوق الثلاثين عاما في مجال المساعدة الانسانية".

ويملك خبرة طويلة في اعمال الاغاثة الانسانية في مناطق نزاع بما في ذلك الصومال والعراق وانغولا والأراضي الفلسطينية.

كما تولى العديد من المناصب في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في افريقيا والبلقان والشرق الأوسط.

وفي حال موافقة مجلس الوكالة الاستشاري على تعيينه، فإنه سيخلف بيير كرانبول وهو ايضا سويسري، والذي استقال من منصب مدير الاونروا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وسط اتهامات بسوء الادارة.

تأسست أونروا عام 1949 وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

وأوقفت الولايات المتحدة مساهمتها السنوية (300 مليون دولار) في الاونروا في 2018.

