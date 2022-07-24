تعيين النجل الأكبر لأمير الكويت رئيسا للوزراء

أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، النجل الأكبر لأمير البلاد رئيسا للوزراء، خلفا للشيخ صباح الخالد، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وصدر الأمر الأميري استنادا إلى مشاورات تقليدية وأمرين أميرين، صادرين من أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويشمل الأول في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، والثاني بقبول استقالة رئيس الوزراء السابق في 10 مايو/ أيار الماضي.

ويشمل الأمر الأميري تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل/ نيسان الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/أيار الماضي.

ووفق رصد للأناضول، استقالت 11 حكومة فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا، جراء 128 استجوابا برلمانيا منذ عام 1985.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي، قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية في الكويت، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، دون تسمية أخرى جديدة حتى الآن.