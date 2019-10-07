تعيين اميرة سعودية في منصب اعلامي حساس في "الاخبارية"

أعلنت قناة الإخبارية عن تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية .

جاء ذلك ضمن حركة تعيينات شملت عدة مناصب قيادية بالعديد من الأقسام ، حيث أصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بتعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية.

كما كلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.