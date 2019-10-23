تعيين امير سعودي معادي لايران وزيرا للخارجية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لتولي هذه الحقيبة.

ويعرف الوزير الجديد كاحد الصقور للتعامل مع ايران وصعد لهجته بعد الاعتداءات على منشآت ارامكو ودعا الى مناقشة امر توجيه ضربة عسكرية لنظام الملالي بشكل فوري وجدي

وجاء أيضا في الأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر الى جانب العديد من التبديلات والاعفاءات والتعيينات

ووزير الخارجية السعودي الجديد فيصل بن فرحان، شغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، منذ فبراير/شباط الماضي، كما شغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شغل وزير النقل السعودي الجديد صالح الجاسر، منصب مدير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2014.