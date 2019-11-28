تعيين محقق مستقل بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية" في قبرص

الحافلة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ظهرت في فيديو قبل عدة أشهر لكن التسجيل لم ينتشر في قبرص إلا مؤخرا.

عينت قبرص الخميس خبيرا مستقلا في القانون الجنائي لمساعدة الشرطة في التحقيق بشأن "حافلة تجسس" يملكها إسرائيلي على الأرجح، مجهزة بنظام مراقبة متطور.

وقال المدعي العام كوستاس كليريدس إنه نظرا إلى "جدية القضية والجوانب القانونية المختلفة" طُلب من الخبير إلياس ستيفانو مساعدة الشرطة.

والحافلة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ظهرت في فيديو ل"فوربس" قبل عدة أشهر لكن التسجيل لم ينتشر في قبرص إلا مؤخرا.

والحافلة مملوكة من شركية "وايسبير" المسجلة في قبرص ومؤسسها ورئيسها التنفيذي ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عُرّف عنه باسم تال ديليان، بحسب التقرير.

وبحسب "فوربس"، فإن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.

وفتحت الشرطة التحقيق بعدما سأل الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به إزاء الأنشطة المفترضة للشاحنة.

وفي وقت سابق هذا الشهر فتشت الشرطة مقر الشركة في مدينة لارنكا الساحلية جنوب الجزيرة.

وصودرت الشاحنة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ولا تزال في حوزة الشرطة.

وقال كليريدس في بيان إن ستيفانو سيساعد في التحقيق في احتمال حصول أي مخالفات من شأنها انتهاك حرية الخصوصية والتواصل الشخصي.

وتنفي شركة وايسيبر أي مخالفة وتقول إن الحافلة لم تستخدم للتجسس على أحد كما لم توظف لهذا الغرض.

وقالت "نود أن نكرر أن العربة لم تنشط في الأراضي القبرصية ما عدا القيام بعروض وتجارب ميدانية فقط، وفقط على أجهزة مملوكة من شركات".

وقالت وايسبير إنها ضحية "حملة مطاردة" و"حملة شائعات، مليئة بالتلميحات والاتهامات بدون أدلة من أشخاص ليس لديهم سلطة في هذا الموضوع".