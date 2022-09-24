تعيين نائب لوزير الدفاع الروسي.. والإعلان عن تحييد 700 عسكري أوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها الجوية تمكنت من تحييد 700 عسكري أوكراني، وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية من طراز "هارم".

وأعلنت "الدفاع الروسية"، اليوم السبت، عن تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: "تم تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع في الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية".

وأكد البيان أن "الجنرال دميتري بولغاكوف أقيل من منصبه، بسبب نقله إلى منصب آخر".

وشغل ميزينتسيف سابقًا منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا.

وقالت الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 700 عسكري أوكراني في كل من مقاطعة نيكولايف ومدينة كوبيانسك وشوروفو وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وتابعت: "تم في مقاطعة نيكولاييف تحييد نحو 500 مسلح أوكراني بفعل ضربات جوية بالصواريخ على مواقع لواء المشاة الميكانيكي 28 و59 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تم القضاء على 200 عسكري من لواء المشاة 61 في منطقة تيرنوفكا و16 عربة قتالية".

كما أوضحت وزارة الدفاع أن "ما يصل إلى 300 مسلح تم القضاء عليهم بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في منطقة كالينوفكا في مقاطعة نيكولايف".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك تحمل صواريخ أمريكية من طراز "هارم".