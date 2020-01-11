تعيين هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان قابوس

قالت صحيفتان عُمانيتان إن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية خلفا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
ولم يصد تأكيد رسمي من الحكومة العمانية للتقرير الذي نشرته صحيفتا الوطن والرؤية على حسابهما على تويتر. وكانت قناة الجزيرة قد ذكرت في وقت سابق أن هيثم بن طارق تولي الحكم خلفا للسلطان قابوس.
جاء ذلك بعدما دعا مجلس الدفاع في سلطنة عمان، فجر السبت، العائلة المالكة في البلاد، لتحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن الديوان السلطاني وفاته. (رويترز)
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. pic.twitter.com/wQU1zc5uen— جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) ١١ يناير ٢٠٢٠
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