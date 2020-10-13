13 وزيرا يشغلون المنصب للمرة الاولى في الحكومة الاردنية الجديدة

شهدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة بشر الخصاونة تكليف 13 وزيرا لأول مرة، فيما سبق لباقي الطاقم الحكومي المكون من 32 وزيرا أن شغلوا منصب وزير.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، في قصر رغدان في عمان، عدا وزيرين يخضعان للحجر الصحي، بحسبما أفاد الديوان الملكي في بيان.

والوزراء الجدد هم: نبيل المصاروة (البيئة)، أيمن المفلح (التنمية الاجتماعية)، محمد خير (التعليم العالي)، محمود الخرابشة (وزير دولة)، نواف وصفي (المتابعة والتنسيق الحكومي)، توفيق الحلالمة (الداخلية)، نذير عبيدات (الصحة)، معتصم سعيدان (المياه)، محمد سلامة (الشباب)، رابعة العجارمة (تطوير الأداء المؤسسي)، معن القطامين (العمل و شؤون الاستثمار)، وأحمد الهناندة (الاقتصاد الرقمي).

وضمن الحكومة الجديدة 8 وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال في الثالث من الشهر الحالي بعدما حل العاهل الأردني في 27 سبتمبر مجلس النواب الحالي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل.