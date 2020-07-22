تعيين 18 واليا مدنيا في إطار الانتقال الديمقراطي بالسودان

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن "اختيار الولاة تم على أسس شملت آراء المكونات السياسية للفترة الانتقالية".

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء إن الحكومة الانتقالية في السودان عينت 18 محافظا من المدنيين في خطوة رئيسية في إطار الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون أن الحكومة المدنية، التي تحكم بالاشتراك مع الجيش، تعمل لعلاج أخطاء في الميزان التجاري.

وأضاف أن "تعيين الولاة المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الولايات، وأن عملية الاختيار خضعت لمشاورات عميقة تم الاعتماد خلالها على الترشيحات القادمة من التنسيقيات ولجان قوى الحرية والتغيير".

وأشار إلى أن "اختيار الولاة تم على أسس شملت آراء المكونات السياسية للفترة الانتقالية".

ووصف حمدوك تمثيل النساء في مقاعد الولاة بأنه "دون الطموح"، مبينا سعيه لتحقيق وضع مرض لمشاركتهن قائلا: "نحتاج لمعالجة هذه المسألة ونتخطى الشعارات إلى دائرة الفعل الحقيقي".

وتابع: "نقترح في الفترة القادمة تمثيل النساء في مستويات الحكم بنسبة أكبر".

وأشار رئيس الوزراء السوداني، مطلع الشهر الحالي، إلى إنه اتخذ قرارا بتعديل وزاري، بعد تقييم شامل ودقيق، وسعيا نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات المتسارعة.

وقال: "الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخطى موحدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل: حرية، سلام وعدالة".

وأشار، إلى أن التعديل الوزاري يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

