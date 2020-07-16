تغريم حزبي تركي هبط معنويات اردوغان

أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس، حكماً جديداً على كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري “أكبر أحزاب المعارضة”، بدفع تعويضات مالية، بقيمة 359 ألف ليرة تركية “نحو 60 ألف دولار”، بدل الضرر المعنوي والنفسي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته.

وتتعلّق القضية بالتصريحات والمعلومات التي نشرها كيليتشدار أوغلو، في ما تعرف بقضية “جزيرة مان” وبقضايا أخرى.

وكان القضاء التركي، قد أصدر الثلاثاء الماضي، حكماً على كمال كيليتشدار أوغلو، يقضي بدفع تعويضات عن الضرر المعنوي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأقاربه، بقيمة 197 ألف ليرة تركية، وبذلك يصبح مجموعات التعويضات التي سيدفعها زعيم المعارضة التركية للرئيس التركي أردوغان وعائلته، بدلا الضرر المعنوي والنفسي، 556 ألف ليرة تركية “نحو 85 ألف دولار”.

وتتعلّق هذه القضية، باتهامات وجّهها كمال كيليتشدار أوغلو، لأردوغان وأفراد من عائلته، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، بتاريخ 28 نوفمبر 2017، وقال حينها إن أفراداً من عائلة إردوغان، قاموا بتحويل أموال بملايين الدولارات، إلى حسابات خارج البلاد، وتحديداً في بنوك موجودة بجزيرة تدعى جزيرة مان.