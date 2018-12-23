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تغييرات بقيادات الجيش المصري تشمل تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية

تغييرات بقيادات الجيش المصري تشمل تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية
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