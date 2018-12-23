تغييرات بقيادات الجيش المصري تشمل تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أجرى وزير الدفاع المصري حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة المصرية، شملت تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية، وقائدا للمنطقة الغربية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقال مصدران أمنيان لرويترز الأحد إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات.

ولم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت "بي بي سي" نقلا عن مصادر أن التغييرات تضمنت أيضا تعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية.

ويلعب الجيش وأجهزة المخابرات دورا رئيسيا في الدوائر العليا لصنع القرار في البلاد وبرز هذا الدور منذ أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وعين السيسي حليفه الوثيق اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو حزيران بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

وتولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.