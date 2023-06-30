تغييرات في استراتيجية الدفاع الجوي لحزب الله تثير قلق اسرائيل

يشعر الجيش الإسرائيلي بقلق كبير إزاء ما يصفه بـ"تغيير كبير في استراتيجية الدفاع الجوي لحزب الله في لبنان"، خاصة مع تزايد كمية أنظمة الدفاع الجوي التي يمتلكها الحزب، بهدف تقييد حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، التي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر قرار حزب الله بتقييد سلاح الجو الإسرائيلي باستخدام أنظمة دفاع جوي روسية من طراز SA8 وSA22 "تغييرًا جوهريًا في استراتيجية حزب الله"، حيث يتم العمل على تقييد حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في الأوقات الاعتيادية.

أنظمة إيرانية حديثة

ووفقًا للصحيفة، فإن تقديرات الجهات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله قد ضاعف كمية منظومات الدفاع الجوي التي يمتلكها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأن هذه المنظومات تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة إيرانية حديثة.

ويواصل حزب الله تطوير هذه القدرات بشكل مستمر، وتتجلى هذه التحسينات، وفقًا لتقديرات الجهات الإسرائيلية، في توفر هذه المنظومات للاستخدام الفوري وفقًا لقرارات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أن هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية على منشأة داخل الضاحية الجنوبية في بيروت في أغسطس 2019، والتي وصفت بأنها تستخدم لتحسين دقة الصواريخ، كانت نقطة تحول في استراتيجية حزب الله وتهديد نصر الله ببدء إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

حزب الله ينفذ تهديده

بعد شهرين من ذلك، قام حزب الله بتنفيذ تهديده بالفعل، حيث أطلق صاروخًا من نوع SA8 باتجاه طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز "هرمس 450"، التي كانت تقوم بمهمة جمع معلومات استخباراتية. ومع ذلك، فشل الصاروخ في إصابة الهدف.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قد رصد المركبة التي تم إطلاق الصاروخ منها، وطلب استهدافها، ولكن القيادة السياسية الإسرائيلية، تحت رئاسة بنيامين نتنياهو، لم توافق على ذلك، خشية من تصعيد الوضع.

