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تغييرات محتملة في سياسة واشنطن الخارجية بعد فوز الديمقراطيين بمجلس النواب

تغييرات محتملة في سياسة واشنطن الخارجية بعد فوز الديمقراطيين بمجلس النواب
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