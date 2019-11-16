تفاؤل اميركي بانتهاء الأزمة الخليجية قريبا

في إشارة ربما على تراجع حدة الخلاف، قالت السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي إنها ستشارك في بطولة إقليمية لكرة القدم تستضيفها قطر.

قال ديفيد جولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية السبت إن الأمل يحدوه في إمكانية انتهاء الخلاف المرير بين دول الخليج العربية قريبا، داعيا هذه الدول إلى توحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.

وترى واشنطن في الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى تهديدا لجهود احتواء نفوذ إيران، وتدعو إلى جبهة موحدة.

وفي إشارة ربما على تراجع حدة الخلاف، قالت السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي إنها ستشارك في بطولة إقليمية لكرة القدم تستضيفها قطر.

وقال جولدفين لرويترز في دبي ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن النزاع قد يحل قريبا "يحدوني الأمل بالتأكيد. من مصلحتنا قطعا أن نرى إن كان بوسعهم التوصل إلى حل سياسي".

وحاولت واشنطن التوسط في الخلاف الخليجي لكن دون جدوى. وقطعت الدول الخليجية الثلاث ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

والولايات المتحدة حليفة لكل دول الخليجية العربية الست. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، كما تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

كان جولدفين قد حث الدول الخليجية على حل خلافاتها والعمل معا في سبيل التصدي للتهديدات التي قال إن إيران تشكلها على أمن هذه الدول.

وقال أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.

وقال جولدفين "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.

"لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".

وفي الشهر الماضي، دعا وزراء دفاع دول الخليج العربية إلى جهود موحدة بين قواتها المسلحة في أعقاب الهجوم في السعودية.

وتأكيدا على مبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين إن أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطة عمان المجاورة.