تفاصيل آخر اتصال أجراه قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشف وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، عن تفاصيل آخر اتصال أجراه قائد طائرة "بوينغ-737" الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ بعد وقت وجيز من إقلاعها من طهران

وذكر بريستايكو، في حديث إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن آخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في آخر اتصال أجراه مع برج المراقبة قبل تحطم طائرته الـ"بوينغ" يوم الأربعاء الماضي كان: "كل شيء على ما يرام".

واعترفت طهران اليوم السبت بأنها أسقطت الطائرة "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات دبلوماسية وتعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا

وقال زيلينسكي على "تيليغرام"، بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد: "صباح اليوم لم يكن جيدا، لكن ظهرت الحقيقة. إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق".

وأكد زيلينسكي أن بلاده تنتظر من إيران "ضمانات لاستعدادها الكامل لتحقيق صريح، ومقاضاة المسؤولين، وإعادة جثث القتلى ودفع تعويضات، واعتذارا رسميا عبر قنوات دبلوماسية".

وتأتي تصريحات زيلينسكي هذه بعد إعلان إيران صباح السبت، أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في إيران عن طريق الخطأ.