  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تفاصيل اتفاق درعا

تفاصيل اتفاق درعا

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:20
محاولة ايرانية لافشال الاتفاق 
محاولة ايرانية لافشال الاتفاق 

دخل اتفاق التهدئة في درعا جنوبي سوريا حيز التنفيذ، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، برعاية روسية في اعقاب اجتماع استمر لساعتين بين لجنة درعا واللجنة الامنية بحضور قائد القوات الروسية ولجنة درعا المركزية واللواء الثامن وسط غياب لضباط نظام الأسد 

بنود الاتفاق

وينص الاتفاق على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار من دون وجود لعناصر النظام والمليشيات الشيعية الداعمة للاسد

كما نص الاتفاق على رفع علم النظام الى جانب العلم السوري على مبنى المركز الامني في درعا البلد 

ورفضت قوات المعارضة السورية القاء او تسليم السلاح مؤكدين انه ضمانتهم الوحيدة لصد اي خرق تقوم به المليشيات الايرانية 

بالاضافة الى ترحيل غير الراغبين بالتسوية، واشار المصدر الى ان اللجنة الأمنية والعسكرية ستتولى تنظيم عودة الأهالي، بعد تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء كافة المظاهر المسلحة وتفتيش عدد من المنازل والمقرات الرئيسية التابعة للمقاتلين المعارضين.

 

محاولة ايرانية لافشال الاتفاق 

مدعومة بالمليشيات الايرانية قامت الفرقة الرابعة عقب توقيع الاتفاق بمحاولة اقتحام أحياء درعا المحاصرة من محاور البحار والجمرك القديم وسط تمهيد ناري عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة مما اسفر عن مصرع واصابة عدد من القوات المهاجمة واطلق عناصر النظام الرصاص في مدينة الصنمين شمال درعا من أجل فرض حظر التجوال على خلفية مهاجمة الثوار حواجز عسكرية 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...