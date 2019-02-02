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تفاصيل اجتماع اردوغان بـ الاعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي

تفاصيل اجتماع اردوغان بـ الاعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي
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