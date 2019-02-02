تفاصيل اجتماع اردوغان بـ الاعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي

الرئيس التركي وعد بألا يدير ظهر للقضية الفلسطينية

التقى وفد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي اليوم السبت، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أسطنبول.وذكرت قناة كان العبرية بأن الوفد كان برئاسة العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي ومسعود غنايم وطلب أبو عرار.وأشارت إلى أن الوفد ناقش مع أردوغان التهديدات ضد مسجد الأقصى وتهويد القدس، والمنح الدراسية للطلاب العرب في تركيا، وقضايا اقتصادية وثقافية مع المجتمع العربي في "إسرائيل".ونوهت القناة إلى أن الوفد ناقش مع أردوغان قضية 3 مواطنين من عرب "إسرائيل" محتجزين لدى السلطات التركية.وبيّنت أن أردوغان أمر بتعليق الإجراءات القانونية ضد الثلاثة الذي اعتقلوا في تركيا بعد دخولهم لجراحة زراعة كلى في انتهاك للقانون المحلي.وأضافت أنه خلال لقاءه مع أعضاء الكنيست أحمد الطيبي وطلب أبو عرار ومسعود غنايم وعد أردوغان بإغلاق الملفات ضد المشتبه بهم وإرشاد السلطات على المساعدة في إخلاء سبيلهم.ونقلت القناة عن وكالة "الأناضول" التركية قولها إن الرئيس التركي وعد بألا يدير ظهر للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.