تفاصيل اسقاط الموساد لنجل قيادي في حزب الله بمقاطع جنسية مثيرة

كشفت مصادر وتقارير اعلامية لبنانية عن التفاصيل الدقيقة لإسقاط جهاز الموساد الإسرائيلي، عن طريق الجنس والمال، أحد عناصر حزب الله المقاتلين، والتي قالت المصادر انه نجل لاحد القادة البارزين

توقيف عميل من حزب الله لاسرائيل

ووفق صحيفة الاخبار اللبنانية الموالية لتيار "المقاومة وايران" فان المقاتل في صفوف حزب الله "حسين ح" ، وهو نجل أحد القادة البارزين في حزب الله، منخرط في صفوف المقاتلين منذ 10 سنوات وقد أوقفه فرع المعلومات اللبناني، بتهمة العمالة للاحتلال الإسرائيلي

وما لفت انتباه ابناء بلدته "الغسانية" هو الحالة المالية الجيدة التي ظهرت على حسين ، وتحسن حالته المعيشية، وسفره المتكرر للخارج بين عامي 2020 و2022، إلى دول ينشط فيها الموساد بتجنيد العملاء.

العميل يراوغ المحققين

بعد الضغط عليه اقر حسين بانه تعرف الى فتاة تدعى حبيبه ، ثم اقر بأن حبيبة كانت عنصرا في الموساد، وأنه بعد سفره إلى أبيدجان في ساحل العاج ,

اثناء البحث التقى بـ الحاج سليم الذي ادعى انه صديق لوالد حسين الحميم ، ويريد مساعدته، وأرسل له مبلغا من المال، وعرض عليه السفر إلى تنزانيا للعمل في مصنع كاكاو عام 2021.

في الحقيقة وفق المتهم فان الحاج سليم ضابط الموساد، عرض عليه أن يسافر إلى تركيا، ليلتقي بابنة صديقه للعمل في مصنع حلويات تملكه في مقدونيا" وفق ما نقلت صحيفة الاخبار

الحاج سليم ضابط الموساد كما قدم نفسه لحسين

الحاج سليم كان يستشهد بآيات قرآنية وعبارات دينية

في الستينيات من عمره، اشيب الرأس، يلبس خاتما في يده اليمنى

يحمل سلسلة فضية عليها عبارات دينية

ويؤم المصلين، ويدعي أنه قاتل في صفوف المقاومة اللبنانية

يدعي انه اعتزل المعارك بعد إصابته بجروح خطيرة اضطرته للذهاب إلى فرنسا للعلاج

يقول انه تزوج فرنسية وعمل في الاستيراد والتصدير

استدراج العميل وابتزازه جنسيا

تطورت العلاقة بين حسين وابنه صاحب محل الحلويات التي تدعى حبيبة الى علاقة حب، ووفق النتيجة "ان العميل تم استدراجه بواسطة فتاة - التي ستكون ابنه صديق الحاج سليم - وابتزازه بمقاطع فيديو وهو يمارس معها الجنس

اغدق الحاج سليم على الجاسوس اللبناني بالاموال، وفي احدى المرات طلب الحاج سليم من حسين لقاءه في بلجيكا، وحين دخل إلى إحدى الفلل، رحب به الحاج سليم، وقال له أنت الآن "في أحضان الموساد".

قبل اي ردة فعل عرض الحاج سليم لـ حسين فيديوهات جنسية مع حبيبة في تركيا ومقدونيا وبروكسل، وهدده بنشرها، والتعرض لعائلته، وأخضعه لتحقيق مفصل، حول مسيرته في حزب الله، وكافة أعماله العسكرية.

تحقيق الموساد مع عضو حزب الله

في اعترافاته قال حسين ح انه كشف لضابط الموساد طريقة دخول حزب الله إلى سوريا، وقتاله في القصير والقلمون وحلب وتدمر والزبداني وحمص، وأنواع الأسلحة، وتفاصيل الخطط العسكرية، وقال ان الموساد اخضعه لجهاز كشف الكذب، لمدة 3 ساعات قبل ان يتولى ضابط موساد يدعى امير التواصل معه، حيث جرى تدريبه على أعمال المراقبة، وتشفير الرسائل، والتقارير، واستقبال الرسائل المشفرة.

معلومات عن عميل حزب الله لاسرائيل

حسين ح، قاتل في صفوف حزب الله الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا

قتل والده بغارة إسرائيلية خلال قتاله في سورية

حاول مراوغة المحققين بشأن تعرفه على فتاة تدعى حبيبة، خلال زيارته لإسطنبول وتبادله أرقام الهاتف معها بعد سماعها وهي تتحدث العربية، وتأمينها فرصة عمل له في محل للحلويات تملكه في مقدونيا.

اثنان من أخواله قتلا في سورية ايضا

صهره وأعمامه وأغلب أقاربه منخرطون في حزب الله.

استجواب حزب الله لـ حسين

مطلع العام الجاري خضع حسين للاستجواب من قبل أمن حزب الله، بشأن تركه للحزب، وما إذا كان تواصل مع جهاز استخباراتي إسرائيلي، لكنه كان نفى ذلك فاطلق الحزب سراحه ، الا انه حسين عاد في أيار/ مايو من العام الجاري، إلى لبنان ليتم اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية حيث اعترف بكل شيء