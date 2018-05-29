تفاصيل اسقاط طائرة تجسس فوق منشأة نطنز النووية

وقال اسماعيلي، في تصريح ادلى به مساء امس الاثنين للصحفيين على هامش محفل قرآني في نطنز/ وسط ايران/، ان احدى القضايا التي حدثت في نطنز تمثلت بإسقاط طائرة بدون طيار كان طول الصاروخ المستخدم يستوي طول الطائرة وهذا الحدث كان منقطع النظير ن حيث المعادلات العسكرية في العالم وهو مايدلل على قوتنا التي تحققت بفضل القرآن الكريم وولاية اهل البيت (ع) والتضامن.

وفي تاريخ ٢٤ آب/ أغسطس ٢٠١٤، أعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران أنها اسقطت طائرة من دون طيار تجسسية اسرائيلية كانت تحاول التسلل الى محيط منشأة نطنز النووية وسط ايران.

وأفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان: قامت دفاعاتنا الجوية التابعة لقوات الجو فضاء في الحرس الثوري باعتراض واسقاط طائرة تجسس من دون طيار اسرائيلية بعد اصابتها بصاروخ.

وأضاف البيان ان الطائرة الاسرائيلية التي تم اسقاطها هي من نوع الطائرات الخفية التي لايرصدها الرادار وكانت تنوي التسلل الى محيط منشأة نطنز النووية حيث تصدت لها وحدات الدفاع الجوي بالوقت المناسب وأصابتها بصاروخ ارض جو قبل دخولها أجواء المنشأة النووية.