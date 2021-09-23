تفاصيل الانفجار امام قصر العدل في طرطوس

اكدت مصادر اعلامية سورية ان الانفجار الذي هز مدينة طرطوس ناتج عن خلافات بين موالين للنظام حيث اقدم احد الاشخاص على تفجير قنبلة ممااسفر عن مصرع شخصين بينم محامي

مقتل محامي في انفجار طرطوس

وقال نشطاء ان المحامي ملهم محمد الذي قتل اليوم مع شخص آخرفي تفجير #القصر_العدلي بطرطوس ؛ جاء بعد ان نجح المحامي بتطليق شقيقته من الجاني الذي فتح القنبلة لاحقاً ليقتل المحامي #ملهم_محمد ويبتر اطراف شقيقه ويقتل نفسه.

كما افاد بان 11 أخرين بعضهم بحالة خطيرة اصيبوا كحصيلة أولية

من جهته كشف المحامي العام هيثم حرفوش، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

سانا تتحدث عن تدخل الشرطة

من جهتها أفادت وكالة “سانا” السورية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة “سانا” إن “الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل”.