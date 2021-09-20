تفاصيل الرسالة الايرانية الى الامارات العربية

تلقى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة من نظيره الايراني ابراهيم رئيسي اعرب الاخير عن امله في تنمية العلاقات بين البلدين

رسالة جوابية

ووفق مصادر رسمية اماراتية فان الرسالة الايرانية جاءت كرد من الرئيس الايراني على التهنئة الاماراتية بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وقد اعرب الرئيس رئيسي وفق ما اوردت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، الاثنين، عن "أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظرا لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة".

احترام ايراني لرئيس الامارات

وعبر رئيسي عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الشيخ خليفة، متمنيا له "دوام الصحة والتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة شعبها الأبي".

ويسود توتر مستمر منذ سنوات في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات، حليفة السعودية، على خلفية قضايا عدة، منها احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاثة ، اإلا أن البلدين تربطهما صلات تجارية مكثفة. وأكدت الحكومة الإيرانية سابقا أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية.

التعاون الخليجي والموقف من رئيسي

وبعيد انتخابه رئيسا لايران، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله في أن يعمل الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشار إلى "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".