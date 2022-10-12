تفاصيل الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الفصائل الفلسطينية الـ 14 المجتمعة في الجزائر قد توافقت على "الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية".

وشددت ورقة المصالحة الفلسطينية التي توافقت عليها الاحزاب على 9 بنود تتحدث عن:

أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني

اعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".

اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية

تكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخاباتت

تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها".

يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال.

ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل

توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال

تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية"



وقدمت الجزائر استعدادها لتقديم اي مساعدة في اطار اتمام المصالحة وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل ودعت الى ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة

وسيتولى فريق عمل جزائري فلسطيني وبمشاركة عربية برئاسة الجزائر الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق".



ابو عيطة : اجواء الحوار الفلسطيني ايجابية

وعلق سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، على الحوار بالتاكيد إن أجواء إيجابية سادت جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، التي انطلقت الليلة الماضية في الجزائر، واشار وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن الجلسة الافتتاحية للحوار جرت بحضور وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بمشاركة كافة وفود فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي "حماس" والجهاد الاسلامي.

وأضاف أن الجلسة ناقشت عدة قضايا في أجواء إيجابية وبمسؤولية وطنية، مؤكدا حرص الجزائر على إنجاح الحوار الوطني، الذي يأتي قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.