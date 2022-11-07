تفاصيل برنامج قمة المناخ العالمية "COP -27" في شرم الشيخ

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، القمة العالمية للمناخ "COP -27" بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 197 دولة في العالم وسيحضر نحو 120 من القادة والزعماء ولفيف واسع وكبير من الشخصيات الدولية والخبراء في مجال المناخ والطاقة والبيئة .

وقالت مصادر اعلامية مصرية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية عن ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية والحث على تطبيق وتنفيذ آليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعي وآمن بيئياً وصحياً على كوكب الأرض

متحدثون في قمة "COP -27"

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية عدد من القيادات العالمية والمسؤولين ومنهم :

أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مستضيف القمة المقبلة

رئيس السنغال وهو رئيس الاتحاد الأفريقي

طفلة أوغندية ناشطة في مجال المناخ

مسؤول أمريكي ملهم في مجال التغيرات المناخية".

الاردن اعلن وصول الملك عبدالله ومجله ولي العهد للمشاركة في القمةCOP27





فعاليات ونشاطات في "COP -27"

وعلى مدار يومين مدة انعقاد القمة سيتم عقد 6 موائد مستديرة، بمشاركة حوالى 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم"، وسيطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

شكري: لن ندخرا جهدا في انجاح القمة

وتسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من رئيس COP 26 البريطاني ألوك شارما واكد ان بلاده لن تدخرا اي جهود من اجل انجاح القمة وتطبيق آلياتها

ويشهد مؤتمر COP27 مشاركة دولية واسعة ويشارك 120 من قادة الدول افيد بمشاركة الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك وما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية