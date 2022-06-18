تفاصيل جديدة حول مقتل قاسم سليماني

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الأيراني قاسم سليماني، جاء بعد كشف مخطط ل"سليماني" لقتل 500 أمريكي.

وكشف بومبيو في لقاء مع قناة "العربية"، تفاصيل جديدةعن عملية قتل "سليماني"، وأضاف: إن "الإدارة الأمريكية سمعت تحذيرات مفادها أنه إذا قتلت الجنرال قاسم سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب".

وتابع: "لكن هذه التحذيرات هي نفسها التي سمعتها حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، وأيضا حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس".

وأوضح بومبيو أن "أمريكا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأمريكي".

وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يكشف لــ #العربية تفاصيل تعلن لأول مرة عن عملية اصطياد #قاسم_سليماني #من_المصدر pic.twitter.com/ZuAaA6IGjT — العربية (@AlArabiya) June 17, 2022

ولفت إلى أن "سليماني كان يخطط لقتل 500 أمريكي، وقد تمكنت الإدارة الأمريكية بالإطاحة بذلك المخطط وهو ما قامت به فعلا".

وتابع: "أمريكا كانت تراقب تحركات فيلق القدس، وكانت تعمل على مشروع قتل سليماني بشكل مستمر حتى تسنت لها الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين".

وأردف: "لذلك أصدر الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) القرار بالقضاء على سليماني".

وأشار إلى أن "أمريكا عملت على حماية أصولها في العراق ومواطنيها في سوريا وفي كافة أرجاء العالم منذ فترة طويلة جدا".

يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.