تفاصيل جديدة عن نفق يربط غزة بمصر دمره الجيش الإسرائيلي

الكشف عن نفق اجتاز الجدار الأمني تحت معبر كرم أبو سالم

كشف الجيش الإسرائيلي عن بعض التفاصيل الجديدة للنفق، الذي عثر عليه. وقال إنه اجتاز الجدار الأمني تحت معبر كرم أبو سالم بالقرب من أنبوب الغاز ويصل إلى الأراضي المصرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن النفق يبلغ طوله 1.5 كيلومتر ويمر من أسفل أنابيب الغاز والوقود التي تزود قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

ويصل النفق إلى 180 مترا داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948، و900 متر داخل سيناء.