تفاصيل جريمة السعودي تركي السبيعي بحق 3 من رجال الامن

اعدمت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، أحد الجناة في منطقة الرياض كان قد تورط في قتل رجلي امن ومواطن رميا بالرصاص فيما اتهم بمحاولة قتل رجل امن اخر

وقالت وزارة الداخلية السعودية في تفاصيل الحادث ان المدعو تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - احتجز سالم بن حماد القريني ـ سعودي الجنسية ـ وقام بالتهديد بقتله وعند حضور رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي وسعود بن بداي بن شباب الشيباني لإنقاذه، قام باطلاق النار على الجميع وارداهم على الفور وحاول قتل رجل امن اخر

واعتقل الجاني بعد قليل من تنفيذه الجريمة واحيل إلى المحكمة المختصة التي اصدرت بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وشددت وزارة الداخلية السعودية على حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، أو يسفك دماءهم