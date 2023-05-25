تفاصيل صادمة.. فتاة تكتشف أن زوجها امرأة بعد أشهر من الزواج (فيديو وصور)

بعد زواج استمر نحو 10 أشهر، اكتشفت الزوجة العشرينية الخديعة من قبل زوجها، الذي اكتشفت أنه بالأصل امرأة وليس رجلا، وفقا لإدعائها.

وفي التفاصيل، التي روتها الزوجة التي تبلغ من العمر 22 عاما، أشارت إلى أنها التقت زوجها على تطبيق مواعدة عبر الإنترنت، بحسب ما نقل موقع "odditycentral"

وأحدثت الواقعة حين تفجرها العام الماضي، جدلا عالميا على المستوى الإعلامي، خاصة وأن الزوج الذي ادعى أنه طبيب ناجح، كان يتصرف بطريقة طبيعية ولم يفتح المجال لزوجته بالشك في أمره.

وقالت التقارير، إن الزوج جاء ليقيم مع زوجته التي هي من مدينة جامبي الإندونيسية، لمدة أسبوع تقريبًا، وذلك بعد مواعدة لمدة أسبوعين، على تطبيق مواعدة عبر الإنترنت، كما أنه ساعد الفتاة في رعاية والديها الذين كانا مرضى في ذلك الوقت.

الإشتباه بالزوج

وأشارت الزوجة، إلى أنها تفاجأت بوجود بعض العيوب الجسدية التي كانت تشتبه فيها في جسم زوجها، وهي عبارة عن كتل موجودة على صدره، وأنها عندما استفسرت منه عن ذلك، تجاهلها باعتبارها مشكلة هرمونية.

ومع مرور الوقت، زادت الشكوك والاحتمالات، وعندما طلبت الزوجة منه أن يتجرد من ملابسه، تم تأكيد أنه كان في الواقع امرأة.

المرأة المخادعة اعترفت بالحقيقة وأنها قد كذبت بشأن هويتها ووظيفتها، بدلاً من اسمها الذي أعلنته في البداية، وأخبرت المحكمة أن اسمها الحقيقي هو إيراياني.

امرأة مثلية

وفي الوقت نفسه، أشارت الزوجة إلى أنها لم تشتبه في أي وقت خلال العشرة أشهر الماضية بأن زوجها كان امرأة مثلية، وليس هناك مستوى من العلاقة الحميمية التي تناسب الزواج بينهم.