تفاصيل.. طبيب مصري يقتل زوجته الطبيبة ب 11 طعنة

أقدم طبيب أسنان مصري على قتل زوجته طبيبة الأسنان، طعنا في إحدى القرى قرب الدقهلية شمال مصر، ثاني أيام عيد الاضحى المبارك.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على الجاني، الذي سدد 11 طعنة في جسد زوجته، قبل ان يفر هاربا.

وفي التفاصيل، ذكرت تحريات الأمن أنه نشب خلاف بين الزوجين، قام على إثرها الزوج بطعن زوجته بسكين طعنات نافذة، وأنه عندما سمع والدي طبيب الاسنان الذي يقطنان بنفس شقة مع ابنهم، صوت المشاجرة هرعا إلى غرفة الزوجين، ليجدا الزوجة غارقة في دمائها، محاولين إيقاف النزيف دون جدوى.

وعندما فشل والدي الجاني بإنقاذ الزوجة التي لديها 3 أبناء، اتصلا بالإسعاف، الذي قام بنقل المجني عليها لمستشفى المنصورة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، متاثرة باصابتها.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم ثاني المنصورة، بوصول "ياسمين. ح. ي"، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين طبيبة أسنان نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى "محمود. م. ع"، 29 عاما، وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.