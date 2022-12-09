الجماهير تنتظر رد فعل الملكة ايفانا نول بعد مباراة كرواتيا والبرازيل

تنتظر الجماهير في ملاعب كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر رد فعل المشجعة الاشهر على مستوى المونديال عارضة الازياء الكرواتية وملكة الجمال ايفانا نول

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحوار الذي جمع ايفانا نول مع مسؤولي الامن القطري الذين طلبو منها الاحتشام

وقالو ان رئيس العرفاء جاسم الهاجري والعريف عائشة محمد من منتسبي شرطة الدوحة تقدما بلطف الى ايفانا نول طلبا منها اما مغادرة الملعب او استبدال ملابسها لتكون اكثر حشمة

وعلى الفور اختارت الملكة الكرواتية ايفانا نول ارتداء ملابس محتشمة ، لكنها جاءتهم برأس مغطى وصدر مكشوف

فطلبا منها تغطيته باقي جسدها ففعلت على الفور

وما ان غادر الشرطيان المدرجات حتى عادت لتكشف المستور وتعيش لحظات حماس منقطع النظير لتشجيع فريق بلادها كرواتيا