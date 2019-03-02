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تفاعل مع تغريدة لزعيم “العمال” البريطاني تهاجم إسرائيل

تفاعل مع تغريدة لزعيم “العمال” البريطاني تهاجم إسرائيل
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