تفاعل مع تغريدة لزعيم “العمال” البريطاني تهاجم إسرائيل

رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين

حظيت تغريدة لرئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، بأكثر من 15 الف إعجاب خلال أقل من 48 ساعة، والتي هاجم فيها قتل إسرائيل للفلسطينيين.‎

كما حظيت التغريدة السبت، التي نشرها كوربين قبل يومين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بـ 1500 تعليق و8300 إعادة.

وكان زعيم المعارضة “كوربين”، قد دعا في تغريدته الحكومة إلى “إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين وتجميد بيع الأسلحة إليها”.

ويعرف جيرمي كوربن، بدعمه للقضية الفلسطينية، ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بـ”معاداة السامية” من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.‎

ويشهد الحزب سلسلة استقالات أو عمليات فصل من الحزب على خلفية اتهامات تتعلق بـ”معاداة السامية”.

والأسبوع الماضي، استقال تسعة من الحزب المعارض، على خلفية ما وصفوه بفشل قيادته في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، والموقف من معاداة السامي