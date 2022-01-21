تفاعل واسع مع مراسلة الجزيرة في اول ايامها بـ الحجاب.. شاهد

تفاعل مئات المتابعين من مشاهدين وزملاء مع مراسلة الجزيرة في لندن الإعلامية المغربية مينة حربلو بعد ظهورها الإعلامي الأول مرتدية الحجاب

اول يوم على الشاشة بالحجاب والتفاتة طيبة من زملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير 🙏 https://t.co/Ej43wYgMfw — mina harballou (@MinaHarballou) January 19, 2022

وقدم مذيع الجزيرة عبد الصمد ناصر زميلته في أول إطلالة لها بالحجاب قائلا: “هنيئا لك ارتداء الحجاب، زادك بهاء وإشراقة في الشاشة”.

من جانبها قالت حربلو عبر صفحتها في تويتر: “أول يوم على الشاشة بالحجاب والتفاتة طيبة من زملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير، الله يبارك لكم وفيكم وادعو الله أن يرزقنا الثبات”.

الصورة الاولى مراسلة الجزيرة في انجلترا مينة حربلو في أخر طهور لها في 17 ديسمبر 2021 والصورة الثانية بعد الحجاب في أول طهور في 19 يناير 2022.

الحمدلله الذي هداها للحجاب والستر. pic.twitter.com/JM6GWCl6hF — 🇩🇯sahal (@sahal213) January 19, 2022

كما هنأ الاعلامي عبد الفتاح فايد زميلته في القناة وقال : “الزميلة العزيزة مينة حربلو مراسلة الجزيرة في لندن لأول مرة على الشاشة بالحجاب والزميل العزيز عبدالصمد ناصر مهنئاً”.

وتغطي مينة حربلو الأحداث الجارية في لندن وبعض العواصم الغربية، كما سبق وأن كانت ضمن الفريق الذي قاد حملة على متن سفينة “زيتونة” لكسر الحصار عن غزة، وتعرضت للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

خديجة بن قنة اولى المحجبات على الجزيرة

وفي عام 2003 ظهرت مذيعة بالحجاب للمرة الاولى على محطة الجزيرة الاخبارية منذ تأسيسها في عام 1996.

وكانت المقدمة الجزائرية خديجة بن قنة تظهر بدون حجاب في السابق. وظهرت وهي تقرأ نشرة الاخبار. وعلى الرغم من أن «الجزيرة» لديها موظفات محجبات إلا أنها لم يكن لديها مقدمات محجبات حتى ذلك الحين وكان ابراهيم هلال مدير تحرير القناة في ذلك الوقت اكد إن ظهور بن قنة كان «طبيعيا». وأضاف هلال "السيدة خديجة قررت الحجاب. كونها قررت نحن لن نمنعها. نحن لا نتدخل في زى موظفينا طالما ذلك لا يتعارض مع عملنا". وردا على سؤال عما إذا كانت الجزيرة تمنع الحجاب، نفى هلال ذلك قائلا "موضوع عدم وجود مذيعات محجبات صدفة. لو كان يوجد مذيعة محجبة وكفء قبل اليوم كنا وظفناها".