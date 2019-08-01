عشرات القتلى بهجومين على معسكر ومركز للشرطة بعدن

افادت تقارير بمقتل واصابة العشرات في قصف شنه الحوثيون بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي على معسكر في مدينة عدن جنوبي اليمن، وتفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة في المدينة.

ووقع الهجوم الحوثي خلال عرض عسكري في المعسكر الواقع في منطقة البريقة في عدن مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأعلنت حركة الحوثي المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء، مضيفة انه أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قادة في جهاز الأمن

وذكر تلفزيون المسيرة التابع لها أن الحركة المتحالفة مع إيران استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

ووقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في العسكري في عدن.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد الملقب بـ ”أبواليمامة“ جراء الاستهداف الحوثي.

وفي وقت سابق قتل 3 من عناصر الشرطة وأصيب أكثر من 20 شخصا بينهم مدنيون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة، في مدينة الشيخ عثمان الواقعة في حي عبدالعزيز بمدينة عدن.

وقال ضابط أمن مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مبنى الشرطة الواقع بحي عمر المختار بمدينة الشيخ عثمان، حين كان الجنود يتوافدون إلى مساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

وأضاف، أدى الانفجار الى سقوط عدد من القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم)، مشيراً أن سيارة الإسعاف هرعت إلى موقع التفجير ونقلت بعض المصابين إلى مستشفى (أطباء بلا حدود)، الواقع بالقرب من مكان الحادث.

ولم تتضح فورا الخسائر التي احدثها الانفجار، إلا أن صوراً بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تضرراً للمنازل القريبة وتهدم بعض الأبواب والنوافذ فيها.

وعدن الواقعة جنوبي اليمن هي مقر الحكومة الشرعية، التي تخوض حربا مع المتمردين الحوثيين منذ نحو 5 سنوات.