تفجيران في بانكوك قبيل اجتماع آسيوي يحضره بومبيو

وقع انفجاران في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الجمعة، بالتزامن مع انعقاد قمة إقليمية يحضرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأصيب شخصان نتيجة الانفجارين الذين ألحقا أضرارا بأحد أشهر الأبراج في بانكوك، وفقا لشرطة الطوارئ

وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسيوات، إنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية، ويطلب من الناس عدم الذعر".

وهرع خبراء تفكيك المتفجرات إلى برج ماهاناركون المملوك من مجموعة كينغ باور، التي تضم نادي ليستر سيتي بين أصولها.

ووردت تقارير غير مؤكدة عن العثور على عدة عبوات أخرى في أنحاء المدينة.

ووقع التفجيران قبيل خطاب لبومبيو الذي انضم إلى اجتماع وزراء الخارجية الآسيويين.

وحضت الحكومة وسائل الإعلام على عدم نشر تكهنات حول دوافع التفجيرين.

يأتي ذلك بعد أسابيع على تولي زعيم المجلس العسكري السابق برايوت مهامه على رأس حكومة مدنية، ما أثار انتقادات بين العديد من المدافعين عن الديمقراطية في المملكة ذات الانقسامات السياسية.