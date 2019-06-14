تفجيران في وسط وشمال العاصمة العراقية بغداد

وقع تفجيران اليوم الجمعة في وسط وشمال العاصمة العراقية بغداد حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وبحسب موقع السومرية نيوز الإلكتروني، قالت خلية الإعلام العراقي في بيان لها إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد”.

وأضافت الخلية أن “عبوة أخرى انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة”.

وتشهد بغداد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح. (د ب أ)