تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونس

وقع تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في تونس، الجمعة، في حين أكدت مصادر أمنية لوكالات الأنباء أنه لم يقع أي ضحية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن إرهابيين وراء التفجير، الذي أصاب خمسة أشخاص بجراح، دون وقوع قتلى من المدنيين والأمنيين.

وشهدت العاصمة تونس إثر التفجير، انتشارا أمنيا كثيفا، في حين لم يعلن أي طرف تبنيه للعملية.

وأكدت مصادر أمنية متطابقة لـ"عربي21"، أن عنصرين إرهابيين فجر نفسيهما على دراجة نارية قرب السفارة الأمريكية بتونس.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني أن الوحدات الأمنية بصدد تجميع المعطيات وسيتم تقديمها لوسائل الإعلام.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه لم يتم تسجيل قتلى في صفوف الأمنيين وإنما إصابات بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشهد المنطقة الآن انتشارا أمنيا مكثفا، كما تم غلق المدارس الأمريكية.

بدورها، أصدرت السفارة الأمريكية بيانا مقتضبا دعت فيه إلى عدم الاقتراب من السفارة بعد التفجير.

