تفجير انتحاري يستهدف مقهى في مقديشو ويخلف 7 قتلى

قال مصدر أمني ان انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه الثلاثاء، داخل مقهى شعبي يرتاده عسكريون غربي العاصمة الصومالية مقديشو، ما اسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل واصابة عدد اخر.

واوضح المصدر أن بين القتلى 5 جنود حكوميين، مضيفا ان السلطات الأمنية طوقت موقع التفجير.

ولم تعقب السلطات على التفجير كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه على الفور، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المسلحة التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وسبق أن تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.