انتحاري يفجر نفسه داخل قاعة اجتماعات بلدية مقديشو

توجه انتحاري إلى قاعة الاجتماعات في مقر بلدية مقديشو "سيرا ثم فجر نفسه“.

أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين الأربعاء في تفجير انتحاري استهدف مقرا حكوميا في الصومال الأربعاء، فيما تحدثت تقارير عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل.

وقال محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا ”أصيب في التفجير كثير من المسؤولين المحليين ومنهم ابن عمي... كما أصيب رئيس بلدية مقديشو... توجه انتحاري إلى قاعة الاجتماعات سيرا ثم فجر نفسه“.

وقالت قناة "الجزيرة" ان 8 أشخاص قنلوا في الهجوم.

ويخضع مقر بلدية مقديشو لحراسة أمنية مشددة، حيث من الصعب استهدافه عبر سيارات مفخخة نظرا للحواجز الأمنية التي تحيط به.

وحتى الساعة (14.45 ت. غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات.

