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تفجير "انتحاري" يهز محكمة في كييف

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 05:24
تفجير "انتحاري" يهز محكمة في كييف

هز انفجار محكمة في العاصمة الاوكرانية كييف مساء الاربعاء، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة رجلي امن بجروح، فيما قالت السلطات ان الحادث نجم عن هجوم نفذه انتحاري.

وقال إيغور كليمنكو وزير الداخلية الأوكراني ان الانفجار نجم على الأرجح عن تفجير انتحاري نفسه داخل محكمة شيفتشينكيفسكي الابتدائية في كييف.

واضاف ان الهجوم اسفر عن مقتل الانتحاري وإصابة عنصرين من قوات إنفاذ القانون بجروح.

وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دويّ انفجار آخر في المحكمة.

وطوِّقت قوات الامن مبنى المحكمة فيما شوهدت امامه سيارات الإسعاف. 

كلمات دالة:كييفتفجيرانتحاريمحكمةهجوماوكرانيا

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