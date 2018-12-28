قتلى في تفجير حافلة سياح في مصر

انفجار اصاب حافلة للسياح في مصر

افادت مصادر متطابقة ان انفجار اصاب حافلة للسياح في مصر

وقالت ان اثنين من السياح قتلا في تفجير اوتوبيس سياحي بطريق المريوطية/ الهرم بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة

من جهتها اكدت وزارة الداخلية المصرية: مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة. وقالت ان الانفجار نتيجة عبوة بدائية الصنع وقع أثناء مرور حافلة سياحية تحمل سيّاحاً من جنسيات شرق آسيا بمحافظة الجيزة

واوضحت إنه في الساعة 18.15 بالتوقيت المحلي (16:15 ت.غ) انفجرت عبوة بدائية الصنع، كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة (قرب الاهرامات/ غرب القاهرة) أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحًا فيتناميًا.

وأوضح البيان، أن الانفجار أسفر عن "وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين".

وتابع أن هناك مصابان مصريان، وهما: سائق الحافلة السياحية، ومندوب شركة السياحة.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المصرية استنفارًا عسكريًا وأمنيًا لتأمين دور عبادة ومنشآت حيوية، استعدادا لاحتفال المسيحيين الذين يقدّرعددهم في مصر بـ15 مليونًا، بحسب تقديرات كنسية، بعيد الميلاد.

وفي يناير/ كانون ثان 2016، استهدف هجوم حافلة نقل سياحي من عرب إسرائيل في محافظة البحيرة (شمالي مصر)، في حادثة أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، في حينه، مسؤوليته عنها.