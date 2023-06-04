تفجير داخل كساره يتسبب بهزة أرضية في لبنان

تعرض الجمهورية اللبنانية لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس ريختر في منطقة زحلة، بعد سماع دوي انفجار قوي، آثار مخاوف العديد من المتخصصين والنشطاء في البلاد.
ولفتت وسائل إعلام لبنانية محلية أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى فتح محضر تحقيق في الانفجار بعد طوق أمنيا موقع الهزة الأرضية.
وبحسب موقع (لبنان 24) فإن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.
وطالب خبير الزلازل القوى الأمنية، أخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات، محذرا من مغبة هذه الأعمال التي تستحث الزلازل ولا تحمد عقباها.
وبين ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات أنه تم إصدار قرار باقفالها منذ مدة،.
لافتا إلى إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر، في ظل متابعة المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.