تفجير داخل كساره يتسبب بهزة أرضية في لبنان

تعرض الجمهورية اللبنانية لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس ريختر في منطقة زحلة، بعد سماع دوي انفجار قوي، آثار مخاوف العديد من المتخصصين والنشطاء في البلاد.

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ولفتت وسائل إعلام لبنانية محلية أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى فتح محضر تحقيق في الانفجار بعد طوق أمنيا موقع الهزة الأرضية.

٢ اذكياء عندهم كسارة في زحلة، تسببوا بهزة ارضية اسفل قاع الريم بلغت قوتها ٣ درجات على مقياس ريختر!!

وزارة البيئة ووزير البيئة وين؟



الشباب داحشين ما بعرف كم كيلو مواد متفجرة تحت الارض كرمال يبيعو شوية صخور، كانو نزلو المدينة ع يلي فيها لوما مشيئة ربنا.



شعب خالص ودولة أخلص. pic.twitter.com/f34835Hd51 — عَبْداللَّه قمْح (@AbdlhKamh) June 3, 2023

وبحسب موقع (لبنان 24) فإن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.

شكراً للأستاذ عبدالله قمح @AbdlhKamh على نشر الصورة المرفقة.

الحائط في الصورة هو حائط طبيعي من الصخر وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة. أحذر بشدّة من القيام بأية تفجيرات في أماكن كهذه لأن الموضوع ذو خطورة استثنائية من ناحية احتثاث الزلازل. pic.twitter.com/jbmHCJ43O3 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) June 3, 2023

وطالب خبير الزلازل القوى الأمنية، أخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات، محذرا من مغبة هذه الأعمال التي تستحث الزلازل ولا تحمد عقباها.

الهزة الأرضية اليوم في جرود زحلة مثيرة للريبة مثل هزة 6 أيار في جرود كسروان من حيث التوقيت (بعد ظهر السبت) والمكان (منطقة كسارات). ينبغي على القوى الأمنية أخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها اذا كانت ناجمة عن تفجيرات لأن هكذا أعمال قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) June 3, 2023

وبين ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات أنه تم إصدار قرار باقفالها منذ مدة،.

لافتا إلى إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر، في ظل متابعة المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.

