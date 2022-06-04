تفجير سيارة مشبوهة.. إغلاق ميدان وسط لندن

أغلقت الأجهزة الأمنية البريطانية، اليوم السبت، ميدان ترافالغار وسط العاصمة لندن، بعد اكتشاف سيارة مشبوهة، قامت الشرطة بتفجيرها.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها أخلت لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر في لندن والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر المنطقة وقد تم إغلاقها بالكامل مع تواجد عدد كبير من عناصر وسيارات الشرطة في المكان.

وبحسب "metro"، قالت شرطة وستمنستر إن الحادث انتهى الآن وأن الضباط ما زالوا في الموقع، لكن لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول الحادثة.

وأكدت الشرطة في بيان على "تويتر" أن عناصرها موجودون حاليا في المكان بعد إخلائه، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى المنطقة.

لكن بعد مدة غرد حساب الشرطة من جديد منوها إلى أن "الشرطة لا تزال في مكان الحادث. انتهى الحادث الآن وسيعاد فتح الميدان في الوقت المناسب".

وقال صحفي في مكان الحادث، إنه تم تنفيذ تفجير خاضع للسيطرة تم استخدامه للتعامل مع السيارة المشبوهة وطالبوا الناس بعدم الذعر.

وغرد كريستال جومانسينغ، من صحيفة "جلوبال نيوز" على صفحته في توتير، إنه "انفجار متحكم به بالقرب من ميدان ترافالغار. تقول الشرطة إن الضباط تعاملوا مع مركبة مشبوهة.. من فضلكم لا داعي للذعر إذا سمعتم دوي انفجار".