تفجير عربة عسكرية إسرائيلية في نابلس بعبوة ناسفة

وثق مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو ما قالت عنه قناة عبرية إنه تفجير لعربة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وبينت قناة "كان" الإسرائيلية إن الانفجار تسبب بإصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

כלי רכב של צה"ל עלה על מטען במהלך הפעילות בשכם, חייל נפצע קל | תיעוד פלסטיני@GalAharonovich | @ItayBlumental pic.twitter.com/rqBgVP4t1r — כאן חדשות (@kann_news) May 9, 2023

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام حي القصبة بمدينة نابلس القديمة صباح اليوم، ضمن عملية أمنية اعتقل خلالها اثنين من المطلوبين

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس اعتقلت شخصين مطلوبين متورطين في عمليات إطلاق نار مؤخرا،

وأشارت الصحيفة إلى عدم أعمال شغب خلال العملية وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ووصف العملية بأنها "دقيقة ونظيفة".

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة والنشطة في نابلس عبر بيان لها أنها أوقعت قوة خاصة إسرائيلية داخل كمين محكم، حيث تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار فيها، الأمر الذي أوقع فيها بالغ الإصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا كبيرا عقب عملية عسكرية مفاجئة أطلقتها إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، وقتلت من خلالها 13 فلسطينيا بينهم 3 قادة من حركة الجهاد الإسلامي التي توعدت برد قاس.