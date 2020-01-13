تفجير مبنى للمخابرات السورية في درعا

نقلت شبكة "روسيا اليوم" الروسية عن مصدر عسكري سوري وصفته بـ"المطلع" قوله، إن تفجيرا ضرب مبنى تابعا للمخابرات الجوية السورية في ريف مدينة درعا جنوب البلاد.

وأوضح المصدر أن التفجير نفذ تزامنا مع تصدي الجيش السوري لهجوم مجموعات مسلحة مجهولة على حاجز بين الحراك والصورة شرق درعا.

وأضاف أن مجموعات مجهولة مسلحة فجرت سوق الهال في مدينة طفس بريف درعا ظهر الأحد.

ويأتي هذا بعد أن قتل 3 عناصر من الجيش السوري وأصيب واحد آخر، إضافة إلى اختطاف 6 آخرين تمت لاحقا استعادة 3 منهم، نتيجة تعرض حواجز قوات الأسد في بلدات تسيل والحراك والصنمين والكرك وناحتة والشيخ سعد والغارية الغربية والغارية الشرقية وانخل، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وشهدت بلدات درعا مؤخرا حملات اعتقال، وتضييق أمني كبير مارسته حواجز الأسد ضد المدنيين.

وشهدت مدن وبلدات درعا بعد سيطرة قوات الأسد وروسيا عليها صيف عام 2018، عشرات الهجمات التي استهدفت مواقع قوات الأسد، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.