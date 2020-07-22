تفجير يستهدف قافلة للقوات الأميركية جنوبي العراق

كانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

انفجرت عبوتان ناسفتان، الأربعاء، خلال مرور قافلة شاحنات تحمل مواد لوجستية للقوات الأمريكية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

وقال مصدر أمني عراقي لوكالة الأناضول، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا برتل لشاحنات عراقية تحمل دعما لوجستياً للقوات الأمريكية على طريق البطحاء في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار برتبة نقيب، طلب عدم نشر اسمه، أن "انفجار العبوتين لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصر الأمر على خسائر بعدد من الشاحنات والمواد التي تحملها".

وهذا ثاني هجوم من نوعه في أقل من أسبوعين، بعد أن أضرم مسلحون مجهولون في 11 من الشهر الجاري النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

