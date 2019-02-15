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تفجير يستهدف قوة أمنية في ميدان الجيزة غربي القاهرة

تفجير يستهدف قوة أمنية في ميدان الجيزة غربي القاهرة
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