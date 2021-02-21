تفجير يستهدف منزل مدير مكتب التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية

قالت وسائل اعلام ان مجهولين فجروا الاحد، عبوة ناسفة قرب منزل مدير مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية محمد عبد الرضا، ودون ان يسفر ذلك سوى عن أضرار مادية.

ويتعرض مسؤولون عراقيون بين الحين والآخر، إلى عمليات اغتيال، أو محاولات اغتيال، خاصة العاملين في المجالات الأمنية، ومسؤولي التحقيقات، وملفات النزاهة، وملاحقة الفساد.

يشار إلى أن هيئـة النزاهـة هي هيئـة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وأنشئت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) سنة 2004 وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد، خلال تصريحات سابقة، بالعمل للقضاء على الفساد، والكشف عن الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

